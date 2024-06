Ucciso a coltellate a Porto Sant'Elpidio, chiuso il negozio di kebab di piazza Garibaldi

PORTO SANT'ELPIDIO - Il questore di Fermo Luigi Di Clemente ha disposto la chiusura del negozio di kebab di piazza Garibaldi. La decisione era nell'aria da diversi giorni, oggi il provvedimento è stato firmato e il cartello con la disposizione campeggiava davanti alla porta del locale.

La rissa

Una decisione arrivata a distanza di qualche giorno dalla violenta rissa costata la vita a Jebbi Osama, 23 anni, residente in centro a Sant'Elpidio a Mare, morto dopo diverse ore di agonia all'ospedale di Torrette, dove era stato portato nella notte di giovedì scorso.

Il comunicato ufficiale

Il Questore di Fermo, Luigi Di Clemente, nella serata di ieri ha decretato la sospensione temporanea della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. all’attività denominata “Miro Pizza Kebabbaro Zagros” ubicata a Porto Sant’Elpidio in via Garibaldi, imponendo la chiusura del locale per 15 giorni.

Il suddetto provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e soprattutto delle legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura, ove svolgere ordinatamente le proprie attività, nonché di costruire una garanzia per tutte quelle attività economiche che non rispettano le regole.

Ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.

Infatti, il provvedimento si è reso necessario a seguito del gravissimo episodio di violenza avvenuto nella notte dello scorso 30 maggio tra giovani conosciuti alle Forze dell’ordine, nel corso del quale uno dei quattro è stato accoltellato, ed è poi deceduto in conseguenza delle ferite riportare.

Il provvedimento è stato adottato anche in considerazione della precedente chiusura avvenuta il 18 luglio 2020, del perdurare della presenza di avventori con pregiudizi di polizia favorita dall’orario di apertura fino alle cinque di mattina e, da ultimo, dal fatto che nel corso di uno dei controlli serali successivi ai noti fatti delittuosi, veniva tra l’altro rintracciata all’interno dell’attività una persona a carico della quale gravava una misura di prevenzione.