Rischia di annegare nella piscina del parco acquatico: bimba gravissima

PORTO SANT'ELPIDIO - Bambina di 4 anni in gravissime condizioni dopo aver rischiato di annegare in piscina. Un incubo quello vissuto intorno alle 13 al centro vacanze La Risacca con la piccola che si è allontanata dai genitori per andare in acqua con un bagnante che appena ha visto la piccola con il volto sotto acqua ha lanciato l'allarme. Concitazione, trambusto e paura: sul posto la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio e l'automedica della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare che una volta messa a fuoco la gravità della situazione hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza con i sanitari che sono riusciti a rianimare la piccola - portata all'ospedale Salesi di Ancona - anche se le sue condizioni rimangono critiche.