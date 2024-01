PORTO SAN GIORGIO Un sopralluogo nella tratto finale del fosso con l’intervento Valloscura e l’arrivo di altri finanziamenti per il territorio. In particolare la Regione ha stanziato 170.800 euro per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi a Rio Petronilla e, appunto, fosso Valloscura. Proprio qui nei giorni scorsi si sono visti i sindaci di Porto San Giorgio e Fermo Valerio Vesprini e Paolo Calcinaro insieme al presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche Michele Maiani.

Il piano

«Il piano di tutela del territorio va verso la direzione della prevenzione – spiega Vesprini - . Oltre agli interventi sui fossi ricordiamo l’esecuzione di lavori sugli argini del fiume Ete Vivo ed il continuo monitoraggio delle acque superficiali. La strada seguita in favore della sicurezza è stata presa sin dall’inizio del mandato. La pulizia dell’Ete va a legarsi anche alla realizzazione del ponte ciclopedonale con Marina Palmense ormai a chiusura. Ritengo sia indispensabile andare oltre quella impostazione che vede l’esecuzione di lavori pubblici solo davanti a situazioni di imminente urgenza o a disastri di vaste proporzioni come quelli che hanno colpito il territorio marchigiano poco più di un anno fa: va invece sostenuta la collaborazione diretta con gli enti locali che meglio conoscono le criticità e sono in grado di favorire concretamente gli interventi, diretti e non». Il Comune di Porto San Giorgio, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, aveva sollecitato di recente la necessità di un intervento sia alla Regione che al Genio Civile.

L’impegno

«L’assessore regionale Stefano Aguzzi ha tenuto in considerazione le nostre richieste e per questo intendiamo ringraziarlo. Porto San Giorgio è il terminale di fossi che interessano il Fermano e dove i rischi tendono a concretizzarsi più che altrove», conclude Vesprini. Il primo cittadino di Fermo Calcinaro ha ringraziato Maiani per l’attenzione prestata dal Consorzio alle varie problematiche del territorio, in primis la manutenzione ordinaria e straordinaria del corsi: sarà l’Ente attuatore ad occuparsi delle opere, principalmente la pulizia di Rio Petronilla in vari punti in favore del deflusso delle acque.