FERMO Partono le progettazioni di 57 interventi di ricostruzione pubblica nelle Marche. Il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli ha firmato lo stanziamento di 7,8 milioni all'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, un primo acconto per consentire alle procedure di andare avanti. «Voglio ringraziare il presidente Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale e le amministrazioni locali che stanno proseguendo senza sosta nelle fasi di progettazione», dice Castelli.

La norma

Il decreto prende atto dell'avanzamento dei progetti istruiti a febbraio scorso. «Voglio ricordare - rimarca ancora - che l’Ordinanza 137 ha integrato 742 opere nella programmazione pubblica, per 647 milioni». Per quanto riguarda Fermo sono previsti 14 interventi. In particolare a Santa Vittoria in Matenano ci sarà un lavoro sulla strada Monteradaldo e contrada Bore (1,4 milioni). A Falerone programmate le opere di miglioramento sismico del palazzo sede dell'Archivio storico (350mila euro) e dei Torrioni del tiro a segno (300mila euro). A Montefortino previsti tre interventi: il ripristino della viabilità a Sossasso (600mila euro) e delle vie Sbarra, Perticarà, Rio e Santa Lucia (1,8 milioni di euro), e il recupero e la riqualificazione del cimitero di Santa Lucia (500 mila euro). Anche a Servigliano tre interventi: al cimitero del XVIII secolo (500mila euro), all’ex scuola elementare Curetta, destinata ad hub associativo e culturale (400mila euro), e alla strada sul perimetro del centro storico (500mila euro).

Le località

A Montefalcone Appennino, poi, quattro interventi: il rifacimento del muro sulla strada al Tiro a segno (400mila euro), il consolidamento del muro su piazza Roma e la riqualificazione della viabilità in via Roma (800mila euro), il consolidamento del centro (2,3 milioni) e il restauro del loggiato storico e della cappellina del cimitero (800mila euro). A Montegranaro, infine, si interviene sul cimitero comunale (200 mila euro).