Rapagnano. motociclista di 58 anni muore dopo lo schianto tra un autobus e un'auto

RAPAGNANO - Un impatto terrificante, un groviglio di lamiere, una moto distrutta a terra, un corpo esanime. Non ha avuto il tempo di capire nulla, il centauro di 58 anni, prima di finire la sua vita contro un pullman a Piane di Rapagnano, lungo la provinciale Faleriense, che una volta di più si è tinta di sangue. Lo schianto nel primo pomeriggio, in località Archetti.



Contromano falciano due ciclisti e si mettono in posa per una foto col pollice alzato

Protagonisti un bus di linea e un’auto condotta da un 77enne della zona. Sul posto si sono precipitati i mezzi della Misericordia Montegiorgio, Croce verde di Torre San Patrizio e un’automedica. Con loro i carabinieri di Montegiorgio, Falerone e del radiomobile, la stradale e due mezzi dei vigili del fuoco. Il traffico è stato chiuso mentre si cercava di rianimare il centauro. Ma per lui non c’era già nulla da fare, è morto sul colpo. L’uomo alla guida del Suv è stato trasportato all’ospedale. Le sue condizioni non preoccupano. Sotto shock il conducente del pullman dell’azienda Steat, rimasto illeso, come tutti i passeggeri del mezzo.

Osimo, maxi incidente a Campocavallo: coinvolte tre auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA