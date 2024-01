Rapagnano, esplode la bombola della fiamma ossidrica: Paolo Marini muore a 62 anni mentre lavora il ferro

RAPAGNANO - Si chiamava Paolo Mariani e aveva 62 anni il fabbro vittima dell’esplosione nel suo laboratorio avvenuta oggi in una casa di campagna in territorio di Rapagnano. L’uomo era intento a lavorare nel laboratorio che si trova sotto casa quando c’è stato uno scoppio che ha poi provocato l’incendio. Il dramma in via Santa Maria.

L’uomo stava terminando un lavoro in ferro battuto quando una delle bombole utilizzate per la fiamma ossidrica è scoppiata e la fiammata l’ha colpito in pieno, provocando anche un incendio all’interno del laboratorio stesso. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo e, per le indagini, i carabinieri. A dare l’allarme sarebbero stati i famigliari ma, purtroppo, quando il personale del 118 è giunto sul posto non c’era più nulla da fare. L’incidente allunga il tragico elenco delle vittime sul lavoro.