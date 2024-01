Tragedia nel laboratorio a Rapagnano: fabbro di 62 anni ucciso dall'esplosione di una bombola

RAPAGNANO - Dramma a Rapagnano dove un fabbro ha perso la vita per un’esplosione avvenuta nella sua abitazione. L’uomo, 62 anni, secondo quanto è stato ricostruito, era intento a lavorare nel laboratorio che si trova sotto casa quando c’è stato uno scoppio che ha poi provocato l’incendio. La vittima è P.M. residente in via Santa Maria. Stava terminando un lavoro in ferro battuto quando una delle bombole utilizzate per la fiamma ossidrica è scoppiata e la fiammata l’ha colpito in pieno. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo e, per le indagini, i carabinieri. A quanto risulta la vittima viveva sola. Accertamenti ancora in corso.