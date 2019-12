I ladri forzano la porta del bar, fanno il pieno di sigarette e scassinano le slot machine

RAPAGNANO - Quasi 6000 euro di bottino per i ladri che si sono introdotti, nella notte tra domenica e lunedì, all’interno del Bar “Life Is” di Rapagnano, locale molto conosciuto in paese, posizionato lungo via Europa, in pieno centro storico. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi, due uomini con il volto travisato, sono entrati in azione subito dopo la chiusura.

«Abbiamo finito intorno alle 2 – riferiscono i titolari – alle 2.35 è scattato l’allarme». Per un problema tecnico però la segnalazione del sistema di allarme, seppur attivato, non è arrivata all’abitazione dei gestori, che hanno scoperto il furto solo il mattino seguente. I ladri hanno forzato una porta di alluminio e, una volta all’interno, hanno rubato tutti i pacchetti di sigarette presenti sugli scaffali, valore circa un migliaio d’euro. Non contenti si sono lanciati sulle gettoniere delle slot machine, svuotando le macchinette e portandosi addirittura via un cambiamonete. Il totale dell’ammanco è in corso di stima ma si parla di quasi 5000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montegiorgio che indagano sulla vicenda.

