Il giorno del dolore per Maria Una folla ai funerali dell'anziana uccisa dai ladri

RAPAGNANO - Per Montegiorgio e Rapagnano, è stato il giorno del dolore. I due paesi si sono idealmente stretti in un unico abbraccio attorno alla famiglia di Maria Biancucci, la 79enne trovata morta domenica sera ad Alteta. I funerali si sono svolti nel pomeriggio nel teatro comunale di Rapagnano. Centinaia le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla donna uccisa durante una rapina nella sua villetta in via Crocifisso.Tra i banchi, occhi arrossati, lacrime e tanta compostezza. Persi nel vuoto gli sguardi dei figli della vittima, fissi per tutto il tempo sulla bara della madre. Ad officiare la Messa il parroco di Rapagnano don Luigi Malloni che, consapevole dello sgomento che la tragedia ha portato nelle due comunità, ha invitato i presenti ad affidarsi alla vendetta divina, rinunciando a quella personale.