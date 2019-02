Fiamme nel box auto: fuggono dal fumo in terrazzo salvati dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPAGNANO – Fiamme nel box auto, per sfuggire al fumo si rifugiano sul balcone: salvati dai vigili del fuoco.E’ accaduto nella notte a Rapagnano dove le fiamme partite da un box auto, a quel che sembra per cause accidentali, si sono propagate ad una palazzina vicina, con il fumo che invaso le scale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver salvato le persone sul terrazzo, hanno impiegato circa tre ore per domare le fiamme. Operazione complicata dalla presenza di alcune bombole di Gpl, che grazie all'azione dei vigili del fuoco non sono esplose. Distrutte le due auto all’interno del box.