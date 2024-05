PORTO SANT’ELPIDIO Porto Sant’Elpidio ospiterà, da domani a domenica, il trentesimo Raduno nazionale delle Lambrette, che per la prima volta viene organizzato nelle Marche. Ci saranno ben 375 partecipanti, alcuni già arrivati da qualche giorno, a bordo di 260 veicoli immatricolati tra il 1948 ed il 1970. Ieri i componenti del Lambretta Club Marche hanno presentato l’iniziativa, insieme al sindaco Massimiliano Ciarpella ed all’assessore allo sport Enzo Farina. I partecipanti soggiorneranno tutti all’Holiday Family Village, le iscrizioni inizieranno nella mattinata di domani e nel pomeriggio partirà la prima uscita, con un giro turistico tra Civitanova Marche e Montecosaro.

L'itinerario

Sabato 18 maggio il secondo itinerario raggiungerà Loreto, il Santuario della Santa Casa proseguendo con una passeggiata sulla riviera del Conero. Alle 18 il teatro dell’Holiday Family Village ospiterà la convention del Lambretta Club Italia. Domenica la carovana si muoverà verso Fermo, incontrando sbandieratori e musici delle contrade della Cavalcata dell’Assunta. «Per noi è una bella responsabilità organizzare il primo raduno nazionale nella nostra regione – nota il presidente del Lambretta Club Marche, Stefano Cecarini, affiancato dal segretario Antonio Scappucci e da Nicola Marozzi del Consiglio direttivo – La Lambretta, con la Vespa, è uno dei simboli più significativi dell’Italia del boom economico. Parteciperanno appassionati da tutte le regioni italiane, il più giovane, diciottenne, arriva dalla Calabria, il più anziano ne ha 84 e viene dal Friuli. Le delegazioni più numerose arriveranno dal Lazio e dalla Lombardia. Un centinaio di iscritti arriveranno direttamente in Lambretta, alcuni partiranno dal Friuli e dopo un tour in Croazia si imbarcheranno a Spalato e raggiungeranno le Marche per mare».