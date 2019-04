Centra il colpo Punta 2 euro e ne vince 50mila al 10 e Lotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Colpaccio al 10 e Lotto. Ieri mattina con una giocata da 2 euro un signore se n’è intascati ben 50mila. E’ capitato a Montegranaro, Tabaccheria N° 1 di via Elpidiense Nord. Ore 10.10, estrazione numero 122. Un cliente abituale ha ottenuto un 9 su 10 con tanto di numero Oro azzeccato: colpo di fortuna che non capita tutti i giorni. Quando la buona sorte decide di baciarti non ci sono jelle che tengano. Tutti i tasselli si sono incastrati magicamente alla perfezione, come ha rivelato nei suoi retroscena il titolare della tabaccheria Stefano Colella.«Si tratta di un cliente che passa spesso da me, ma non viene tutti i giorni. Credo sia un pensionato, alla mattina si fa un giro, il tempo di una o due partite poi va via. Ieri, però, è capitato nel posto giusto al momento giusto – ha raccontato Colella -. Il signore inizialmente è partito giocando al 10 e Lotto, ha vinto qualcosina che poi ha reinvestito senza ottenere granché. Ad un certo punto ha deciso di mettere un euro in una slot machine vincendone sei. Gli ultimi, quelli che poi ha riutilizzato per puntare ancora una volta al 10 e Lotto. E’ tornato da me per giocare, ha alzato gli occhi sul countdown segnalato dal display e ha visto che mancavano soltanto 40 secondi alla successiva estrazione (ce n’è una ogni 5 minuti, ndr). Voleva addirittura aspettare che il tempo scadesse perché aveva paura che non bastasse il tempo per stampare la ricevuta: io, invece, gli ho risposto che ci saremmo riusciti. Ho completato la giocata e poi abbiamo assistito insieme all’estrazione…». Sul monitor sono usciti fuori i 20 numeri della serie. Ben 9 combaciavano con quei 10 scelti dal signore, compreso l’oro: vinti 50mila euro con una moneta da due euro. Come ha reagito il cliente? «Aveva un sorriso smagliante ma forse non ha realizzato la portata della vincita – ha continuato il titolare-. Ha esclamato: «Ho recuperato un po’ di soldi», perciò gli ho ribadito come si fosse aggiudicato 50mila euro, non 50. Ha detto che mi offrirà una cena».