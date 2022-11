Pulmino bloccato dall'acqua alta nel sottopasso di Lido San Tommaso: in 4 salgono sul tettino e allertano i vigili

FERMO - Paura nella notte per un pulmino rimasto bloccato in un sottopasso. Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Fermo è intervenuta la notte scorsa per soccorre quattro persone che con il mezzo erano rimaste bloccate in un sottopasso di Lido San Tommaso.

Erano saliti sul tetto

Quando l’acqua aveva raggiunto l’abitacolo, gli occupanti si erano rifugiati sul tetto del mezzo e da lì avevano inviato la richiesta di aiuto. Una volta recuperati e portati in zona sicura, gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto anche a tirar fuori anche il minibus.