PORTO SANT’ELPIDIO «Iniziamo l’anno col massimo impegno per sostenere le aziende, favorire l’imprenditorialità e l’auspicio di mettere a terra enormi investimenti infrastrutturali». Il consigliere regionale Andrea Putzu guarda con fiducia al 2024 appena iniziato, lasciandosi alle spalle un 2023 «intenso ma ricco di soddisfazioni, come la storica vittoria alle amministrative della mia città Porto Sant’Elpidio, con la netta affermazione di Massimiliano Ciarpella e lo straordinario risultato di Fratelli d’Italia. Nel 2024 ci saranno sfide amministrative importanti come Monte Urano, sempre governata dalla sinistra, ed Amandola: Fdi ha figure serie e preparate per vincere. Ovviamente sugli altri 20 comuni che andranno al voto siamo pronti con la nostra classe dirigente presente in tutti i territori». Tra le priorità presenti e future, Putzu focalizza l’attenzione, da presidente della commissione sviluppo economico e lavoro, «sull’impegno della Regione teso a facilitare l’accesso al credito, la crescita e gli investimenti. Ricordo il finanziamento da 20mila euro a fondo perduto per la creazione d’impresa, i bandi che partiranno a breve per turismo e strutture ricettive. La programmazione europea offre grandi opportunità. La Regione si è dotata, in questo senso, di Credito futuro Marche, soggetto unico per la gestione di tutti gli strumenti finanziari, per un ammontare complessivo che supera i 90 milioni di euro di intervento pubblico. Entro la fine di gennaio si partirà con le agevolazioni sui confidi: le aziende potranno prendere fondi con un tasso agevolato e con una garanzia dei confidi stessi». C’è poi il grande capitolo delle infrastrutture.

Soldi dal Fondo sviluppo e coesione

«Parliamo di oltre mezzo miliardo di euro che grazie all’accordo Coesione tra Regione e Governo verranno investiti nel territorio – ricorda Putzu - Sono soldi dal Fondo sviluppo e coesione per le infrastrutture, a cui si aggiungono quelli del Fondo di rotazione ed altre risorse. L’attenzione al Fermano del presidente Acquaroli e della giunta sta nei fatti. Ci sono le risorse per la Lungotenna, quelle per la Monti-Mare da Amandola a Servigliano, per la Pedemontana. Mi auguro che nell’arco di quest’anno queste progettualità storiche procedano spedite. Penso alla bretella dall’uscita A14 di Civitanova a Sant’Elpidio a Mare; altrettanto importanti i 24 milioni per il ponte e la bretella che collegheranno l’uscita autostradale di Porto Sant’Elpidio con la nuova Lungotenna. Ricordo i 14 milioni per l’ammodernamento di un tratto di Valdaso, le ciclovie dell’Aso e del Tenna, la viabilità di collegamento al nuovo ospedale di Campiglione, che procederà spedito per essere pronto l’anno successivo, mentre è di fatto terminato quello di Amandola».