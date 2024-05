PORTO SA GIORGIO Il nuovo progetto del porto guarda lontano. Presentato, come abbiamo riferito ieri, al teatro comunale, punta a una maggiore funzionalità dell'infrastruttura a partire dalla soluzione delle problematiche e rilancia con la creazione di nuovi spazi, presenza di verde, un’area destinata alla pesca sportiva e molto altro ancora.

Disponibili 7 milioni e 200mila euro, il costo totale sarebbe di circa 14 milioni. Per il progetto completo, ci vorranno ancora viaggi in Regione per chiedere finanziamenti, come ha fatto intendere l'assessore Fabio Senzacqua rivolgendosi al presidente Francesco Acquaroli. Il progetto non ha niente a che vedere con il piano del porto che è a sé e attende solo l'attuazione. La nuova progettazione nasce dalla volontà di pensare all'infrastruttura come strategica, ma gravata da una serie di problematiche da risolvere, come l'insabbiamento e l'erosione.

I nodi

Da lì sono partiti il sindaco Valerio Vesprini e Senzacqua che hanno chiesto ad Acquaroli le risorse per rendere la struttura ancora più strategica e all'altezza delle aspettative. Da come si è potuto vedere la sera della presentazione, con un teatro pieno, «il porto interessa tutti - ricorda Senzacqua -: quello ottenuto è il più grande finanziamento che l'amministrazione comunale abbia reperito presso Regione e Stato per risolvere le problematiche dell'infrastruttura». Le opere presentate «interessano solo la parte pubblica e non riguardano il piano portuale approvato.

Sul tavolo dell'incontro con Acquaroli abbiamo messo le problematiche esistenti, vale a dire l'insabbiamento, che mette a rischio la sicurezza nella navigazione: io stesso più volte quando era armatore sono rimasto incagliato alle 3 di notte. Secondariamente, la prima parte del molo di sopraflutto che da est finisce a nord ovest, dove c'è la banchina dei pescherecci sta subendo erosioni ed è da rinforzare e mettere in sicurezza. Terza cosa, abbiamo cercato di risolvere il problema delle sabbie che non essendo di categoria A non sono compatibili ai ripascimenti. Abbiamo pensato anche allo sviluppo turistico e alla pesca sportiva, con tanto di stazione di ricarica elettrica per e-bike, pista ciclabile e collegamento alla pista ciclabile».

Partendo dalla struttura attuale, «è stato fatto uno studio del moto ondoso per favorire la movimentazione delle acque all'imbocco. Dallo studio è emerso che negli ultimi anni il porto è stato bersagliato dalle correnti da nord est, che generano i mulinelli responsabili dell'insabbiamento. Emersa l'ipotesi risolutiva di girare i bracci di ingresso di 35 gradi verso est». Necessaria anche la vasca di colmata a sud». I lavori dovrebbero iniziare entro il 2026 e ultimati entro il 2028.