Con l'auto nel burrone dopo lo scontro, trasportato a Torrette con l'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO Cade nel burrone con la Fiat Panda, ricoverato a Torrette un automobilista rimasto gravemente ferito in in incdente che si è verificato sulla strada provinciale Faleriense. L'auto aveva invaso la carreggiata opposta forse un malore e in curva ha impattato contro una Opel, poi il volo di cinque metri nel burrone. Sul posto per i soccorsi la Croce verde e la Croce azzurra e l'auto medica. Per i rilievi la polizia municipale e per la viabilità i carabinieri. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.