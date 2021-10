Quattro fratelli e uno zio aprono Festa Restaurant: «La città sta crescendo». Oggi l'inaugurazione

PORTO SANT'ELPIDIO - Apre i battenti a Porto Sant’Elpidio, al 10 di via Canada, questo pomeriggio a partire dalle 16.30, Festa Restaurant, il nuovo locale dei fratelli Roberto, Jessica e Alessia Festa, insieme allo zio Paolo Mecozzi, che guiderà la cucina, affiancato da un team di chef.

«La nostra sarà una cucina in evoluzione – assicurano - che seguirà la stagionalità, presterà attenzione all’utilizzo di materie prime di altissima qualità, con prelibatezze selezionate da tutta Italia. Cerchiamo l’eccellenza senza gravare sui prezzi, rimanendo alla portata di tutte le tasche. Sapremo essere adatti ad ogni situazione, dalla più elegante alla più informale». La scelta di Porto Sant’Elpidio, concludono i proprietari, «è stata naturale, perché abitiamo qui e vediamo una città in crescita per qualità e ricercatezza sotto l’aspetto enogastronomico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA