Sangue e arena, si sentono i padroni della città della costa fermana. Misura colma, fermiamoli ad ogni costo

È accaduto alle 4 di notte, per questo c’erano soltanto loro per strada. Bande di immigrati senza controllo che seminano il terrore dove capita, criminali che si sentono padroni nei nostri centri abitati. Giovani (e meno giovani) che danno del tu alla violenza. Un regolamento di conti, l’ennesima puntata della saga di sangue lungo la costa fermana, da Porto San Giorgio a Porto Sant’Elpidio con epicentro - ovviamente - nell’impenetrabile Tre Archi. Il tutto, stavolta, consumato in pieno centro, a pochi passi dal municipio e dal lungomare e quindi dalla spiaggia. Da quel litorale pronto a ospitare turisti, bagnanti e famiglie per le vacanze.

Quali vacanze con questo pericolo?

Ma quali vacanze con questi pericoli? Dove vogliamo andare se la situazione a monte resta questa? Diciamocelo: la misura è colma, stracolma. È ora di dire basta, a tutti i livelli.

Perché quello che resta dietro la scia orrenda di sangue e arena è la sensazione di scampato pericolo mescolata a terrore e paura non più tollerabile. Le istituzioni - se hanno la I maiuscola - devono prendere immediatamente in mano la questione e costruire l’argine necessario contro questi ceffi. Chiedere, cioè, di potenziare gli organici di polizia e carabinieri, di attivare un presidio fisso e permanente sulla costa. Dobbiamo far sentire più forte la voglia di legalità che regna nei nostri territori. Insieme alla certezza della pena. Perché sennò oggi li arrestano e domani sono di nuovo tutti fuori. E ogni sforzo, inesorabilmente, sarà vano.