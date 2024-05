Porto Sant'Elpidio, morto in ospedale il giovane marocchino ferito a coltellate in piazza Garibaldi. Due arrestati, denunciato un minorenne

PORTO SANT'ELPIDIO - Morto il giovane marocchino ferito a coltellate l'altra notte durante la rissa in piazza Garibaldi. Era stato trovato mezzo sfigurato in una pozza di sangue. Il giovane, trasportato prima a Civitanova e poi a Torrette, era anche andato in arresto cardiaco dopo le coltellate, fra l’altro, all'addome e alle natiche.

Il bollettino dei feriti

I feriti meno gravi sono un altro tunisino, trasportato a Civitanova e ricoverato con una prognosi di 30 giorni, e un egiziano portato al Murri e poi dimesso.

Lievemente ferito anche l'altro protagonista, il più grande del gruppo, un marocchino di 34 anni fermato dalla polizia. La rissa sarebbe nata da un regolamento di conti nell'ambito del controllo dello spaccio di droga fra Porto Sant'Elpidio e Lido Tre Archi in un crescendo di ferocia tra gang di nordafricani: una recrudescenza che sale di pari passo con l’infittirsi dei blitz delle forze dell’ordine nei covi dello spaccio.

Due arrestati, denunciato un minorenne

Un cittadino marocchino di 34 anni, richiedente asilo e incensurato, e un cittadino egiziano di 22 anni, irregolare sul e con pregiudizi di polizia sono stati tratti in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Fermo, il primo per il reato di rissa aggravata e lesioni aggravate e il secondo per rissa aggravata. Denunciato a piede libero un cittadino tunisino minorenne, anch’esso con pregiudizi di polizia, che ha attivamente partecipato alla rissa. Le Volanti della Polizia di Stato, intervenute sul posto, hanno fermato tutti i partecipanti alla rissa. In particolare hanno immobilizzato il cittadino marocchino che al loro arrivo brandiva ancora un coltello e si avvicinava ai poliziotti i quali, dopo numerosi avvisi, sono stati costretti, per renderlo inoffensivo a utilizzare il Taser.