Lutto a Porto Sant'Elpidio, morta la dottoressa Loretta Carpiceci. Era stata anche responsabile del centro vaccinale durante la pandemia

PORTO SANT'ELPIDIO - Lutto in città per l’improvvisa scomparsa della dottoressa Loretta Carpiceci. Una notizia che ha suscitato grande cordoglio in città, esternato anche da parte del sindaco Massimiliano Ciarpella e dal direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta.

Professionista esemplare

Il primo cittadino parla di «una professionista esemplare, che ha curato per decenni migliaia di nostri concittadini con scrupolo, attenzione, umanità; una dottoressa preziosa e instancabile, in una fase difficile come quella del Covid, nell'allestimento di un centro vaccinale a Porto Sant'Elpidio». Per tutta la comunità era semplicemente la dottoressa Loretta, conosciuta e benvoluta da tutti. In effetti erano stati tantissimi i pazienti che aveva avuto in cura e che l’avevano ritrovata, poi, sotto pandemia come responsabile del centro vaccinale durante l’emergenza Covid che era stato allestito al palazzetto dello sport nella seconda fase dell’emergenza, dopo che in un primo momento le vaccinazioni erano state effettuate alla Croce Verde.