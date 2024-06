PORTO SANT'ELPIDIO A tutta birra le Farmacie comunali, una squadra affiatata il Cda con nuovi dipendenti e nuovi servizi nelle tre comunali dislocate a nord, in centro e a sud di Porto Sant’Elpidio. Si rinforza l’organico come aveva promesso da subito il presidente Gianvittorio Galeota, si rinforza perché si ampliano i servizi e la prima nota positiva arriva con l’ottima partecipazione alla selezione pubblica indetta dalla società partecipata del Comune per l’assunzione di tre farmacisti collaboratori a tempo pieno e indeterminato.

Le cifre

Al bando pubblicato nel mese di aprile, infatti, hanno fatto domanda 27 professionisti, persone che sosterranno la prova scritta il prossimo lunedì 17 giugno alle 11 nella sede centrale del Polo scolastico Carlo Urbani. Dopo la prova scritta ci sarà il colloquio psicoattitudinale che è stato fissato per la data del 24 giugno, il lunedì successivo, al Polo culturale Beniamino Gigli. Una volta che saranno terminate le procedure e saranno valutati i titoli dei candidati, si andrà a stilare la graduatoria, che rimarrà efficace per tre anni e potrà essere utilizzata dalla società partecipata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. Ottime notizie dunque per i farmacisti e per i residenti che potranno usufruire di un servizio potenziato. «Siamo molto soddisfatti della numerosa partecipazione al bando, segnale di interesse verso una realtà solida e concreta come quella delle Comunali». dice il presidente delle Farmacie Gianvittorio Galeota, affiancato da parte degli altri membri del Consiglio di amministrazione che sono Livia Paccapelo e Paolo Pistilli.

Il commento

«L’azienda sta registrando un ottimo andamento – continua Galeota – abbiamo avviato diversi progetti e l’implemento di organico, con l’inserimento di nuovi professionisti, sarà prezioso per realizzare quel potenziamento dei servizi, nella direzione della medicina di prossimità che le Farmacie e l’amministrazione comunale intendono perseguire». Il lavoro apre le porte anche a nuovi posti di lavoro in un settore strategico come quello delle farmacie connesso al mondo della sanità.