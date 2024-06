PORTO SANT'ELPIDIO Ottantunenne scomparsa sabato sera, è stata ritrovata in un fossato ieri mattina, mancava poco alle 10. La donna vive nella zona di via Garda-Monti della Laga. Si era allontanata per la solita passeggiata pomeridiana ed era caduta nel fossato. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura hanno portato al felice epilogo della vicenda. La tempestività d’intervento è stata fondamentale.

Il periodo

L’anziana ha passato all’addiaccio la notte, per fortuna l’arrivo del caldo l'ha aiutata a superarla. Aveva anche risposto due volte al telefono cellulare ma non aveva saputo dire dove si trovasse. L'allerta era partita, come da prassi, dopo la mezzanotte. La polizia con le Volanti e la Squadra mobile e i vigili del fuoco l’hanno trovata nei pressi di un dirupo sulla strada Vecchia Porto, in zona Villa Sabbatini. Soccorsa e medicata, è ora in buone condizioni di salute. Massiccio l’impiego delle forze in campo nelle ricerche coordinate dalla Prefettura con l'uso di droni, termocamere, elicottero e la collaborazione della polizia municipale, la Protezione civile, i Rangers e il Gruppo di ricerca scomparsi. Si sono mobilitati i residenti e uno è stato prezioso per le ricerche. Battuto a tappeto il Sud e l'Ovest di Porto Sant'Elpidio, da via Garda ai quartieri Corva e Cretarola fino al confine con Sant’Elpidio a Mare.

La comunicazione

Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella è stato tra i primi a dare la notizia del ritrovamento: «Le ricerche hanno dato gli esiti sperati, lei sta bene e ha riabbracciato i familiari. Un grazie di cuore alla Prefettura per aver tempestivamente coordinato le operazioni, a tutte le forze dell’ordine che dalle prime ore della notte hanno avviato le ricerche, vigili del fuoco, polizia locale, Unità cinofila del Fermano, Rangers, Cri, Gruppi di Protezione civile e residenti che hanno collaborato. Un ringraziamento speciale a Gianni e Roberta per l’immediata segnalazione e il primo soccorso prestato».