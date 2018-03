La passeggiata dell'oca incurante delle auto che le sfrecciano attorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - A Porto Sant'Elpidio un'oca cammina per strada tra le auto in movimento suscitando curiosità tra passanti e automobilisti ma anche tanta ilarità. Qualcuno pare abbia tentato di bloccarla per evitare che finisse sotto un'auto ma senza successo. Alla fine l'oca è sparita, nella speranza però che non finirà con le tagliatelle su qualche tavola.