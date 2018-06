Tornano gli zingari nella zona industriale Cittadini in allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Invasione di zingari in via dell'Informatica. La caravona come accaduto anche in passato, ha occupato parte della carreggiata.La presenza è stata subito segnalata alla polizia municipale che si è recata sul posto prontamente con una pattuglia. Crescono le proteste da parte dei cittadini, specie coloro che frequentano la zona.