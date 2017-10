Caccia al violentatore di prostitute: quattro casi in poche settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Picchiata, violentata e umiliata, infine sequestrata, anche se per poco tempo, e poi scaricata. Un altro caso di violenza ai danni di una prostituta a Porto Sant’Elpidio. E’ il quarto episodio nel giro di poche settimane, tutti lungo la strada del sesso. E’ accaduto alcune sere fa quando un cliente ha avvicinato una lucciola per contrattare il prezzo. Sembrava un normale cliente e anche per questo la giovane non ha avuto problemi ad appartarsi con lui.Ma l’uomo non appena si trovato da solo con la ragazza si sarebbe trasformato fino a diventare una furia e ha iniziato a pretendere prestazioni molto speciali non vedendo più nella ragazza che aveva davanti una donna ma solo un oggetto per soddisfare le sue frenesie erotiche. Al rifiuto della lucciola ha iniziato a innervosirsi ed è subito passato alle vie di fatto: l’ha violentata ripetutamente e poi l’ha selvaggiamente picchiata. La prostitute da settimane sono in allarme, in giro c’è un maniaco che le violenta.Di questo sembrano conviti anche gli investigatori che ora gli danno la caccia. Gli inquirenti stanno analizzando uno a uno tutti gli episodi che si sono verificati nelle ultime settimane, sono alla ricerca di elementi per collegarli, e sarebbero riusciti a ricostruire un identikit del violentatore. Quattro violenze in un mese contro una tipologia precisa di donne, le lucciole, stringe il cerchio delle indagini.