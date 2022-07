PORTO SANT’ELPIDIO - Al via la manutenzione straordinaria di Villa Baruchello. Affidati i lavori, predisposto il cantiere per il verde e l’illuminazione. Le ditte operative fino alla prossima primavera, con il benestare della Soprintendenza. Tutta la parte edile, le opere in muratura, il giardino e le vasche sono a bando alla Sua di Fermo e verranno cantierati a settembre.

«Gli interventi riguarderanno la ricostituzione dell’esedra – dice il vicesindaco Daniele Stacchietti – che consiste in uno spazio aperto a semicerchio, inverso rispetto a quello attuale e opportunamente illuminato, così anche di notte si può godere dell’area. Sarà realizzato il giardino d’inverno, godibile anche nella stagione fredda per la quantità di agrumi che verranno riproposti insieme al restauro della limonaia. Il giardino, cuore pulsante della villa, sarà riqualificato tenendo presenti le geometrie tipiche delle ville Italiane e la fontana, elemento distintivo, diverrà il suo baricentro».



Il bosco

La scalinata, dalla quale si accede al bosco, con il teatro della verzura, è tipica dei giardini all’italiana a partire dal ‘700. Nel periodo di massimo splendore del teatro e delle rappresentazioni sceniche nelle corti s’iniziò a costruire questi teatri all’aperto da vivere d’estate. «Di fondamentale importanza la sua messa in sicurezza delle limonaia – dice Stacchietti – protetta dall’autostrada a monte con recinzioni e regolamentando gli ingressi con l’automazione dei cancelli». Villa Baruchello «è uno dei fiori all’occhiello della nostra città – dice il sindaco Nazareno Franchellucci – con questa riqualificazione torneremo a godere di un luogo storico e restituiremo a cittadini e turisti uno dei polmoni verdi del territorio, capace di ospitare eventi e rassegne in una cornice architettonica suggestiva, ricca di storia e cultura».