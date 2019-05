Vicini allarmati â€‹dalle finestre ancora chiuse: entra il genero e lo trova morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Anziano trovato morto in casa questa mattina alle 9. A scoprire il cadavere sul pianerottolo il genero allertato dai famigliari, vicini di casa, che non avevano visto le serrande della finestra alzate come tutte le mattine alle 7. Il marito di una delle tre figlie ha aperto la porta del civico 45 di via Mazzini e ha trovato l’anziano a terra, ha chiamato i soccorsi. Sono arrivate auto-medica Croce Azzurra di Sant’Elpidio e ambulanza Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. I soccorritori, al primo piano di una palazzina affacciata sulla statale, hanno solo potuto constatare l'avvenuto decesso, probabilmente verificatosi nella notte. Subito si è pensato che non potesse essere stato un malore, un infarto, la causa della morte. L’ipotesi più accreditata è il suicidio.