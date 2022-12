PORTO SANT’ELPIDIO - Furti con spaccata, torna l’allarme ladri sulla costa. L’emergenza in particolare a Porto Sant’Elpidio fra centro e Faleriense, ad un negozio sulla Statale in via Mazzini qualcuno ha anche rubato gli addobbi per le feste: niente di grave sul piano economico ma sempre una brutta sorpresa.

La segnalazione



Un furto ben più dannoso si è verificato in via Belgio, sottopasso di via Canada, in un negozio di pesce vicino alla farmacia comunale. In questo caso sarebbe stato individuato l’autore, un nordafricano, le indagini sono in corso. Il giovane è stato accompagnato in Questura per accertamenti. Ha fatto irruzione nel negozio danneggiando la vetrata con un piede di porco appropriandosi dei pochi soldi in cassa e di una parte del pesce contenuto nei congelatori. Il titolare del negozio, scattato l’allarme, si è fiondato nel locale e il ladro sarebbe stato colto con le mani nel sacco. Ne è seguita immediata la denuncia.

Del problema dei furti in via Belgio e zone limitrofe si è parlato anche all’ultimo Consiglio con la consigliera del Laboratorio Civico Monica Salvatore che, nel punto all’ordine del giorno sulla videosorveglianza da implementare, faceva notare proprio che «ultimamente c’è stata una serie infinita di furti nelle auto, nelle case e nei negozi, le forze dell’ordine sono sempre presenti: io abito in via Francia e la zona che va dalla chiesa di San Pio X al supermercato dovrebbe essere monitorata, servono le telecamere». Altre vie sono attenzionate per furti nei negozi e nelle abitazioni ma anche per il fenomeno dello spaccio, in pieno centro, fra piazza Garibaldi, via dei Mille, Borgo Marinaro e Villa Bernetti.



L’intesa



Il Comune sta pianificando insieme ai privati l’introduzione di nuovi sistemi di videosorveglianza privati, da mettere a disposizione degli uffici della polizia municipale proprio per incrementare gli occhi sulla città. Anche sul lungomare, che d’inverno resta sguarnito essendo chiusi gli chalet, i concessionari e gestori di stabilimenti balneari potrebbero attrezzarsi per telecamere private da concedere in uso alle forze dell’ordine per maggiori controlli.