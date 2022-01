Vetrina più bella con la Cna, l'Epifania chiude il concorso: assegnati i riconoscimenti. Ecco i vincitori

PORTO SANT'ELPIDIO - Un bar, un negozio di abbigliamento e un negozio di prodotti per animali. Sono i tre esercizi premiati in piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio per le più belle vetrine di Natale. A giudicare sono stati gli elpidiensi con un concorso promosso online da Cna e Vivi il Centro. Sono tre attività diverse in tre posizioni diverse, a dimostrazione che tutti hanno potuto partecipare all’iniziativa. Sono state una trentina le attività che si sono volute mettere in gioco.

L’occasione del premio è stata utile a fare il punto sul commercio. Vincitrice del concorso è stato il bar La Perla di piazza Dante, attività inaugurata a dicembre 2020. E’ passato a una nuova gestione uno dei bar più longevi e oggi i soci titolari dell’attività sono Emanuela e Simona Gardini con Floriano Ercoli. «Malgrado il periodo difficile non abbiamo rinunciato all’atmosfera natalizia, abbiamo voluto condividerla con i clienti – dice Emanuela – la vittoria ci ha fatto doppiamente piacere». Premi anche per Elpidog in via Belgio e Lois abbigliamento in via Battisti. Sono tutti esercizi associati a Cna che con la pandemia ha raddoppiato l’impegno a sostegno delle imprese.

«Questo Natale è stato diverso dall’anno scorso – dice il direttore generale Alessandro Migliore – è andata meglio perché ci sono state meno limitazioni e quindi più occasioni di festa. Per il 2022 non abbiamo la sfera di cristallo per dire cosa sarà, speriamo di lasciarci la negatività alle spalle. La soluzione arriva solo con le vaccinazioni. Per questo occorrerebbero più centri vaccinali. Le opportunità di rilancio con il piano di ripresa e resilienza ci sono e noi faremo tutto il possibile per far dialogare Comuni e imprese»

