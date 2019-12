Urtata dal furgone sulle strisce, cade e batte la testa: anziana soccorsa dall'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Ottantaquattrenne investita sulle strisce pedonali questa mattina in via Marina, alla Faleriense. L’anziana è stata ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona, trasporto in eliambulanza. Nell’impatto con un furgone Peugeot Expert, guidato da un imprenditore 50enne del posto, alle 8.30 è caduta e ha battuto la testa.

Sono arrivati il 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde, l’elicottero dal capoluogo dorico è atterrato poco distante. Per i rilievi c'era il nucleo radiomobile dei carabinieri, due pattuglie, i Vigili del Fuoco, allertati e subito ripartiti perché non era necessario il loro intervento. Il furgone non è stato graffiato, più che di un investimento si dovrebbe parlare di un urto tra pedone e vettura.

