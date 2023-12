Non rispondeva al telefono nè al citofono: trovato morto in casa a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT’ELPIDIO - Dramma questa mattina alla Faleriense dove un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita in casa. L’uomo non rispondeva alle telefonate di amici e famigliari e non rispondeva al citofono.

Stamattina, lunedì 4 dicembre, sono stati chiamati i vigili del fuoco per forzare la porta dell’appartamento all’interno del quale l’uomo è stato ritrovato sena vita. Sul posto anche i soccorritori inviati dal 118 ma ormai non c’era più nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per le indagini sul decesso che sono per cause naturali.