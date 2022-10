​Attraversa in monopattino, due auto lo schivano ma la terza lo investe: un uomo in ospedale a Torrette

PORTO SANT’ELPIDIO - Investito sulla Statale ieri sera. L’uomo, 56 anni, che cammina reggendosi sulla stampella, era sul monopattino quando è stato preso in pieno da una vettura intorno alle 20: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. È molto conosciuto in città, F.S. le sue iniziali, ultimamente era ospite in una struttura di accoglienza del Samaritano in via del Palo.

Investito da un'auto mentre era sul monopattino

È stato investito da un ragazzo che era alla guida di una Mercedes e procedeva verso sud. Risulta che il giovane fosse uscito da poco da un bar nella zona e stesse tornando a casa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista si sarebbe trovato di fronte all’improvviso l’uomo e non sarebbe riuscito a evitare l’impatto: la strada era molto trafficata, c’erano altre due vetture davanti e la visibilità era ridotta. L’uomo sul monopattino avrebbe perso l’equilibrio. Le due auto che erano davanti alla Mercedes sarebbero riuscite a schivarlo ma l’impatto con la terza vettura è stato forte. L’allarme all’altezza della farmacia Cervigni.