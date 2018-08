Investito sulla rotatoria Anziano ferito portato in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Un anziano di 76 anni residente nella zona San Filippo è stato investito da una donna alla guida di un'auto sulla rotatoria di fronte al supermercato di via XX Settembre.L'anziano è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Per i rilievi è intervenuta la pattuglia della polizia municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fermo. L'uomo dall'impatto è rimasto sempre cosciente ma le sue condizioni di salute fanno preoccupare.