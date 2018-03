Uno spaccia coca ed eroina l'altro coltiva marijuana: presi nello stesso stabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Due spacciatori, indipendenti uno dall’altro, operavano nello stesso stabile: colpo doppio da parte della Polizia.Un palazzo della zona sud della città di Porto Sant’Elpidio era diventato infatti il centro dell’attenzione dei tossicomani orbitanti in tale territorio, i cui movimenti non potevano passare inosservati durante l’attività info-investigativa organizzata dalla Polizia. A seguito di appostamenti ripetuti i poliziotti accertavano che nello spazio adibito a cantina un italiano di 58 anni, riceveva e spacciava cocaina ed eroina, detenendone una modica quantità già suddivisa in dosi pronte per la vendita a terzi, nonché tutta l’attrezzatura necessaria per la preparazione delle medesime. L’uomo è stato denunciato.Nel medesimo palazzo, gli Agenti della Polizia impegnati nell’operazione, venivano richiamati dal forte odore che fuoriusciva da un vano, e udendo dei rumori provenire dall’interno dello stesso e presumendo la presenza di persone, con un escamotage riuscivano a far aprire la porta dalla quale agli occhi degli investigatori si presentavano piante e materiale per la coltivazione di canapa indiana.L’uomo all’interno, cittadino italiano di anni 24, è stato trovato in possesso di una serra, lampade, attrezzatura elettronica e fertilizzanti necessari per la coltivazione della canapa indiana e successiva trasformazione in marijuana. Nella successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione sovrastante, veniva altresì rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza (totale circa kg.1) pronta per la vendita e suddivisa in sacchetti da 50 gr. cadauna, e sequestrate nr. 4 piante presenti nella serra con evidenti infiorescenze. E’ stato arrestato.