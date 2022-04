Borgo marinaro e centro storico: in arrivo i 5 milioni per il restyling. Fra gli obiettivi: riconvertire le aree limitrofe al fosso dell’Albero

PORTO SANT’ELPIDIO - Si parlerà di riqualificazione urbana in consigli. Uno dei punti all’ordine del giorno, centrale, riguarderà la nuova sistemazione del centro tra area Orfeo Serafini e mercato coperto, considerati i cinque milioni in arrivo dai fondi europei che vanno a finanziare la riqualificazione del Centro completando un’operazione avviata nel primo mandato Franchellucci con la pedonalizzazione di via Battisti e il cineteatro Gigli, ora di proprietà del Comune per intero.



«Con questa delibera si individuano luoghi e aree da rigenerare – dice il vicesindaco Daniele Stacchietti – zone che coincidono con i piano di recupero e con il Borgo marinaro. Tale previsione, oltre a rispondere ad un impegno normativo, coglie due obiettivi: uno è la riqualificazione già premiata dai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza visto il grande lavoro, un altro è il sostegno ai privati con i bonus fiscali che permettono l’accesso al finanziamento». Si capisce che la direzione intrapresa dall’amministrazione è stimolare i privati a riqualificare. Si consideri che in Centro, dopo il mercato coperto e il Gigli, resta un palazzo in condizioni non proprio decorose sul lato ovest, affacciato alla statale.

Il vicesindaco parla di tanti edifici, da nord a sud, che stanno per essere riqualificati proprio in questa prospettiva di città a vocazione turistica. Val la pena ricordare che entro quattro anni si aprono nuove positive di sviluppo in zona Centro con 5 milioni in arrivo dal Pnrr. Il Comune trae 1 milione 300 mila euro per due progetti e altri 3 milioni e 700 mila euro per un terzo progetto. Tutti e tre collegati e mirati alla riqualificazione urbanistica. Gli Uffici sono riusciti a intercettare queste risorse che saranno distribuite tra il 2022 e il 2026. Si vanno a finanziare così i nuovi lavori al mercato coperto, con l’attraversamento ciclopedonale e carrabile in via Regina Elena, l’ex Orfeo Serafini e il parco di Villa Murri con un percorso che si estende dalla scuola media Galilei verso l’entroterra.

Tra mobilità sostenibile e sistemazione di edifici pubblici, si tratta di riconvertire e interconnettere aree limitrofe al fosso dell’Albero. Nel grande spazio verde adibito a parco per cani, di fianco alla scuola, saranno realizzate infrastrutture destinate al tempo libero per cittadini e turisti. Il mercato coperto sarà ristrutturato mantenendo e ampliandone le funzioni sociali. Sul lungomare i riflettori si puntano all’arena green fronte mare che un tempo era stato un campo sportivo. In questo caso si tratterà di realizzare strutture nuove e collegamenti per il centro Centro puntando sulla mobilità dolce e con il sottopasso ciclopedonale.

Complessivamente l’Italia ha messo a disposizione 3 miliardi 400 milioni di euro tra il 2021 e il 2026 per i comuni. A quelli che hanno una popolazione tra 15 mila e 50mila abitanti la cifra massima assegnata sono 5 milioni, è il caso di Porto Sant’Elpidio. Siamo in dirittura d’arrivo con il progetto definitivo ed esecutivo del mercato coperto. Resta da capire quanto sono disposti a investire i privati

