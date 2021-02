Si scontra e non soccorre l’altro automobilista. Giovane pirata denunciato dai carabinieri

PORTO SANT’ELPIDIO - La manovra di sorpasso era stata probabilmente calcolata male e, nel tentativo di rientrare nella sua carreggiata, si era scontrato con un’altra utilitaria, alla cui guida si trovava una giovane donna.

Subito dopo l’incidente, piuttosto che soccorrere la ragazza, rimasta sotto choc e lievemente ferita al volante, aveva pensato bene di darsi alla fuga.



Gli accertamenti

Ma al maldestro pirata della strada è andata male e la fuga è durata poco. Gli accertamenti avviati dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio, coordinati dal luogotenente Corrado Badini, intervenuti per soccorrere l’infortunato e per eseguire i rilievi, hanno consentito di individuarlo ed identificarlo quasi subito, dopo aver ricostruito la dinamica dell’incidente.

Si tratta di un giovane di 25 anni residente a Sant’Elpidio a Mare nei confronti del quale è scattata subito la denuncia, alla Procura della Repubblica di Fermo, per fuga in caso di incidente stradale e omissione di soccorso. Per la ragazza coinvolta nel sinistro, per fortuna, solo tanto spavento e qualche giorno di riposo per una lieve distrazione del rachide cervicale.

