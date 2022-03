Una piattaforma per il turismo: con Awd si lancia la sfida online. Ecco come è strutturata

PORTO SANT’ELPIDIO - Il Comune lancia nella rete la piattaforma sul turismo, da ieri online in maniera strutturata, completa. La calamita interinale è programmata per interconnettere domanda e offerta, turisti e attività ricettive, villaggi, b&b, ristoranti, chalet, outlet. E’ tutto su www.portosantelpidio.info. La novità presentata ieri in conferenza stampa è il risultato di un lavoro avviato tre anni fa che ha coinvolto gli operatori.



C’è stata una concertazione con le categorie interessate e il portale nato da questi confronti dovrebbe spingere il territorio, farne una destinazione turistica con un brand ben riconoscibile. Porto Sant’Elpidio deve dimostrare di avere un’identità in quanto città di mare tranquilla, facilmente raggiungibile, in posizione strategica, dove si mangia bene e ci si può divertire. In sostanza, una meta delle vacanze. L’agenzia di comunicazione Awd Agency, pluripremiata, specializzata in comunicazione e marketing digitale ha creato l’appetibilità di Porto Sant’Elpidio, sfruttando la semplicità della navigazione sul web per lanciare il messaggio promozionale diretto a un target di persone tra i 25 e i 60 anni.



Tutto è giocato su frasi brevi e immagini evocative. E’ semplice navigare alla scoperta della città, delle sue tradizioni, dei suoi eventi, dei negozi, delle spiagge, degli impianti sportivi. Anche il territorio circostante è valorizzato nella piattaforma e - scherzando ma non troppo - il sindaco dice che adesso vorrebbe vedere altri Comuni fare altrettanto senza egoismi. Ora la scommessa è l’aggiornamento quotidiano della piattaforma. A questo penseranno le assessore al Turismo e al Commercio Emanuela Ferracuti e Patrizia Canzonetta.



Ieri hanno incontrato i giornalisti con Pierpaolo Azzurro, cofondatore di Awd Agency, e Fabio Marrazzo, consulente informatico del Comune. «Stiamo proseguendo nel percorso avviato tre anni fa – dice Nazareno Franchellucci in collegamento esterno – un percorso che prevedeva la creazione di un brand per fare di Porto Sant’Elpidio una città di riferimento in Regione sotto il profilo turistico. Con un po’ di ritardo dovuto alla pandemia lanciamo un sito per proiettare la nostra città verso il futuro, non trascurando la tradizione artigiana e calzaturiera». Un ulteriore tassello si aggiunge alla città con il mare nel cuore.



«Questo è un ulteriore passo che facciamo – dice l’assessore Ferracuti – la piattaforma, da aggiornare continuamente, è a servizio delle strutture ricettive. Abbiamo un incontro domani (oggi, ndr) con gli operatori e stiamo rinnovando il sito comunale che sarà collegato al portale». L’agenzia pubblicitaria che lo ha realizzato è un colosso nel settore. «Siamo nati nel 2006, sono passati 16 anni, il tempo è volato – dice Azzurro – siamo partiti con il video promozionale due anni fa e abbiamo sfruttato i contenuti raccolti per una piattaforma d’atterraggio appetibile esteticamente, facile da utilizzare, fruibile da turisti italiani e stranieri».

