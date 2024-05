PORTO SANT'ELPIDIO Esplode il bubbone sicurezza con le accuse incrociate tra Pd e Fratelli d'Italia. Il sindaco enumera le azioni messe in campo ma tra spaccio e furti la situazione è delicatissima e l'ultimo episodio stile Arancia Meccanica, i tre banditi con mazze e bastoni in giro a scassinare le case, infervora lo scontro politico.

«Stiamo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per contrastare criminalità e atti predatori – dice Massimiliano Ciarpella –: è in progetto con i residenti l’implemento della videosorveglianza, ci abbiamo messo altri 40mila euro rispetto per coprire una fascia più vasta di territorio. Abbiamo sottoscritto il patto per la sicurezza in Prefettura per 13 nuove telecamere. C’è stata la retata degli abusivi nelle case occupate. Se i proprietari non si attiveranno in dieci giorni, provvederà il Comune coattivamente. E abbiamo stanziato a fine aprile altri 20mila euro per tre progetti: un fondo di ristoro per attività commerciali danneggiate, più videosorveglianza nei negozi e nelle aziende e incentivi per la vigilanza privata. Raccogliamo l’invito del prefetto a sottoscrivere un protocollo tra enti, associazioni e attività d’intrattenimento in vista dell’estate».

I dubbi

Il circolo del Pd domanda «cos’altro deve succedere per far capire all’amministrazione che c’è un problema sicurezza? In via Pescolla e Fonte Serpe i ladri costringono le persone a barricarsi in casa, da mesi chiediamo lo stato dell’arte del progetto di videosorveglianza ma l’assessore Enzo Farina è latitante. L’ordinanza contro i monopattini e la Consulta non risolvono un problema che sta sfuggendo di mano. In altri tempi qualcuno avrebbe chiesto la testa dell’assessore, auspicando l’intervento dell’esercito (il riferimento è al vicesindaco Andrea Balestrieri, ndr) ma non è questo il nostro stile. Senza scomodare l’esercito chiediamo un’azione concreta, auspicando che la tanto sventolata filiera istituzionale si occupi della questione con più forze dell’ordine sulla costa ma senza depotenziare le aree interne».

Balestrieri ribatte: «Abbiamo preso in gestione il progetto di compartecipazione con i privati per le telecamere, progetto che la precedente giunta aveva riposto nel cassetto. Abbiamo aumentato le risorse e ne abbiamo parlato in Consiglio con il Pd. Vengo tirato in causa per una mozione del 2016 quando, da consigliere di minoranza, chiesi l’intervento dell’esercito in relazione al progetto Strade sicure, la mozione fu respinta e fu rigettata anche la mozione in cui chiedevo provvedimenti contro l’accattonaggio. Siete stati voi del Pd i primi a respingere la nostra collaborazione nel 2013-2023 e oggi dite che Farina è latitante? Quello che chiedevo al Pd nel 2016 e che il Pd non ha fatto, lo stiamo facendo adesso e abbiamo coinvolto al tavolo della Consulta l’opposizione».

