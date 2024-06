L'infallibile fiuto del cane dell'unità cinofila: minorenne trovato con la droga i e i soldi dello spaccio

PORTO SANT'ELPIDIO - Blitz della polizia in un bar dove il cane dell’unità cinofila segnalava un minorenne, di origini nordafricane, come probabile detentore di sostanza stupefacente. Effettivamente, la successiva perquisizione personale eseguita nei confronti del ragazzo, permetteva di rinvenire, celato all’interno delle mutande, un pacchetto di plastica, contenente sedici involucri con all’interno cocaina per 4,8 grammi. Inoltre, all’interno di una tasca del marsupio indossato dallo straniero, veniva rinvenuto denaro contante per 250 euro, suddiviso in banconote da vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il minore, residente in un comune della costa fermana, deferito per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti è stato successivamente riaffidato ai genitori.