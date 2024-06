PORTO SANT’ELPIDIO Una grande squadra per una grande festa si sta preparando per domenica 16 giugno. Dopo 5 anni di stop seguiti al Coronavirus torna a bomba e fa dimenticare l’assenza l’Happy Day Admo alla sua quinta edizione.

Il cartellone

Ricchissimo il programma da mattina a sera, ritrovo alle 9 alla rotonda del lungomare centro con il Progetto Gaia, alle 9.30 partenza in bici per percorrere lungomare e vie limitrofe con gli Skatenaty, alle 18 spettacolo di ballo con i campioni del mondo Manuele Marinozzi e Sara Romagnoli alla rotonda del lungomare e per chiudere in bellezza alle 21.30 in piazza Garibaldi il concetto blues con Ogm Blues Band ospite Alessandra Doria e non mancheranno le sorprese per un formate che abbraccia tutte le età e che è il frutto della collaborazione di Admo, Aido, Avis, Progetto Gaia, Bla Bla Clown e l’Asd Skatenaty, con il supporto del Comune e della Fondazione Carife. Ieri si sono ritrovati in sala giunta con il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore Elisa Torresi, Renato Politi dell’Admo con tutta la squadra, Giampiero Vagnoni degli Skatenaty, Sandro Santanafessa, Stefano Berdini e Ilaria Santandrea dell’Avis, Alberto Viozzi di Aido, Luisiana Perini e Manuele Mancini del Progetto Gaia.

Obiettivo fare rete, tre parole chiave: sinergia, volontariato, divertimento. Si fa notare che l’Admo Marche è prima in Italia e terza a livello mondiale con 500 iscritti, 10mila da quando c’è il registro regionale e 12 donazioni nel 2024. L’obiettivo di questi eventi è far crescere questi numeri. Politi dice che «5 anni di stop è stato un periodo lungo da passare, ma torniamo più vitali che mai con un grande evento per sensibilizzare l’opinione pubblica e divertirci insieme». La pedalata, dice Vagnoni, è di 10 km dal lungomare Centro alla Faleriense e tutti sono invitati a pedalare, pure i giornalisti. Il fulcro dell’iniziativa sarà del Bla Bla Clown perché sono delle calamite questi nasi rossi e attirano il pubblico con le risate. Poi seguono il pomeriggio e la sera con i ballerini Manuele Marinozzi e Sara Romagnoli e dopocena spettacolo musicale con Alessandra Doria e anche il Bla Bla Clown Alessandro Rotolini canterà.

Si fa notare la crisi delle iscrizioni giovanili ma i numeri sono confortanti e c’è una buona rete di iscritti. Per chi vorrà donare non ci sarà prelievo del sangue ma tamponi salivari. Il sindaco ringrazia tutti per la ripartenza in grande. «Ricominciare è già un grande traguardo, eccezionale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, tutti della stessa famiglia».

La serata

Berdini è il promoter della serata di spettacolo e rimarca: «Sarà una triplice festa per l’Avis perché il 16 giugno è due giorni dopo la giornata mondiale del dono e perché la serata incentrata sulla musica blues ci consentirà di coinvolgere il più possibile un pubblico giovane. Parteciperanno anche due ragazzi, un lui e una lei, dal vivo, sono di una comunità di recupero e li abbiamo potuti coinvolgere grazie ad Amanda Antinori, educatrice della comunità».