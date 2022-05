PORTO SANT'ELPIDIO - I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno rintracciato un 29 enne algerino destinatario di un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal tribunale di sorveglianza della Corte di appello di Ancona.

Il giovane, condotto in caserma per le formalità di rito, è stato poi portato nella sua abitazione dove dovrà espiare la pena residua di un anno di reclusione per un furto aggravato commesso a Macerata nel 2013.

