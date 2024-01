PORTO SANT'ELPIDIO Fa discutere lo spostamento della compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio, sempre restando la primaria in via Beni nel capoluogo di provincia naturalmente. Nell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza è emersa la necessità di riorganizzare le sedi dell’Arma prevedendo un potenziamento sulla costa, a Porto Sant’Elpidio, ma mantenendo inalterati i servizi nell’entroterra, a Montegiorgio. I militari sono laddove il territorio lo richiede e in questa direzione va la forza di polizia.

APPROFONDIMENTI IL COLPO Fermo, con un grattino da 5 euro centra il colpo e ne vince diecimila SOS SICUREZZA Dai bitcoin alle false vendite sulla rete: è allarme truffe, il Fermano nel mirino

Le cifre

Sulla costa i reati sono 7 volte quelli dell’entroterra, per questo si comincia a programmare il trasferimento della compagnia da Montegiorgio, dove resterebbe la tenenza, a Porto Sant'Elpidio. Il sindaco Massimiliano Ciarpella invita i colleghi a non spaccarsi su questo fronte. «La nostra provincia non è fatta di 40 isole – dice –: è un territorio unico con vocazioni ed esigenze differenti. Che sia necessario garantire un’azione preventiva e repressiva più efficace nelle aree litoranee è un’evidenza. Tutti i rappresentanti istituzionali di ogni orientamento politico lo ripetono da anni. La relazione fornita in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dal comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Gino Domenico Troiani, è stata cristallina».

Le aree

I movimenti demografici ed economici e le dinamiche sociocriminali evidenziano l’esigenza di valutare un riassetto delle forze dell’ordine e il sindaco di Porto Sant'Elpidio ammette: «Mi ha colpito un dato: le statistiche indicano una proporzione di reati di 7 ad 1 tra la costa e l’entroterra nella nostra Provincia. Di fronte a numeri del genere trovo essenziale intervenire per garantire una risposta forte delle autorità e una compagnia dei carabinieri nella nostra città, a presidio di tutto il litorale e della bassa Valtenna. Da sindaco comprendo le preoccupazioni degli amministratori dell’entroterra. Siamo chiamati a rappresentare la nostra comunità e difenderne gli interessi. Anche io chiederei rassicurazioni di fronte al rischio di perdere o veder ridotti i servizi, ma su questo punto c’è stata una risposta chiarissima». I carabinieri hanno spiegato, infatti, che mantenendo una tenenza dell’Arma a Montegiorgio il presidio resterebbe invariato e i servizi operativi h24 sarebbero gli stessi di sempre.

Le prospettive

«Diciamo di nutrire massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e se il comando provinciale dei carabinieri, che quotidianamente segue e combatte le dinamiche criminali, ritiene opportuno operare questa riorganizzazione, se anche polizia di Stato e guardia di finanza esprimono parere favorevole, perché diffidare di chi ogni giorno tutela la sicurezza pubblica? Siamo pienamente d’accordo all’ipotesi di allestimento di una compagnia a Porto Sant’Elpidio – continua Ciarpella – garantiamo massima disponibilità a collaborare e contribuiremo a individuare e realizzare la sede. Sono fiducioso che, con maturità e con una visione d’insieme, si adotterà la scelta giusta», la chiosa.