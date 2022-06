Auto si schianta contro una tubatura, paura nella notte per una fuga di gas

PORTO SANT'ELPIDIO - Finisce fuori strada con l'auto e dopo aver urtato contro un veicolo in sosta finisce la corsa contro una condotta del gas. E' successo intorno all'una di questa notte in via Fonte Serpe a Porto Sant'Elpidio. L'automobilista non ha riportato gravi conseguenze.

Grande preoccupazione, invece, per la fuga di gas che è scaturita dopo l'incidente dalla condotta spaccata. Sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Fermo che hanno messo in sicurezza le macchine e bloccato la copiosa fuga di gas in attesa del tecnico che provvedesse alla sostituzione della tubazione danneggiata.

