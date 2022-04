Auto parcheggiata nel parcheggio del cimitero si incendia, i vigili del fuoco domano le fiamme

PORTO SANT'ELPIDIO - Auto distrutta dal fuoco nei pressi del cimitero, si indaga sulle cause. È successo a Porto Sant'Elpidio, intorno alle 16.30 di oggi, 16 aprile 2022. L'auto, in sosta nel parcheggio del cimitero di Porto Sant'Elpidio, ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Fermo è intervenuta intorno alle 16,30 nel parcheggio del cimitero della cittadina rivierasca per spegnere le fiamme. Una volta spento l’incendio si è provveduto alla messa in sicurezza della zona. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

