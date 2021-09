Ubriaco tre volte oltre i limiti provoca un incidente: denuncia e patente addio

PORTO SANT’ELPIDIO - Ubriaco al volante provoca un incidente. I carabinieri della sezione Radiomobile di Fermo hanno seguito gli accertamenti dopo un incidente con feriti avvenuto a Porto Sant’Elpidio. Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti, sottoposto a un controllo con l’etilometro, aveva un tasso di alcol nel sangue quasi triplo rispetto al valore massimo consentito. Per l’uomo, un 47enne di Porto Sant’Elpidio, scattati il ritiro della patente e il deferimento alla Procura per guida in stato di ebbrezza.

