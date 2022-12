Ubriaco barcolla vicino ai binari: i poliziotti calano una scala per salvarlo. Treni bloccati

PORTO SANT'ELPIDIO - Ubriaco bracolla pericolosamente vicino ai binari: i poliziotti sono costretti a chiedere lo stop dei treni e a calare una scala oltre la recinzione per mettere lo straniero, ebbro e recalcitrante, in sicurezza.

È successo a Porto Sant'Elpidio, in via Mazzini, dove era stato segnalato presso i binari adiacenti il parcheggio del ristorante “Il Gambero”, un uomo che camminava in prossimità della linea ferrata. I poliziotti della squadra volante della Questura di Fermo avvistavano effettivamente uno straniero, di nazionalità marocchina, che camminava barcollando pericolosamente accanto ai binari. Gli agenti, tramite la sala operativa, chiedevano l’immediata interruzione della circolazione dei treni e, scavalcando la rete di ferro che separa la sede ferroviaria dal parcheggio adiacente, cercavano di persuadere il 53enne ad allontanarsi. Visibilmente ubriaco, lo straniero non collaborava, fino a quando gli agenti, temendo il peggio, decidevano di appoggiare una scala al di là della rete di ferro. Solo così riuscivano a fargli scavalcare l’inferriata ed a portalo in sicurezza. Scampato il pericolo, l’uomo veniva affidato alla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.