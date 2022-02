Ubriaca va fuori strada e tenta la fuga: alla prova dell'etilometro superava di 6 volte l’alcol consentito

PORTO SANT’ELPIDIO - Finisce contro il muretto di un’abitazione, si sdraia a terra in stato di semi incoscienza, poi inveisce frasi incomprensibili prima di tentare di allontanarsi a piedi. Il test dell’etilometro rivelerà che aveva un tasso di alcol nel sangue ben 6 volte sopra il limite di legge. Sono le “prodezze” di cui si è resa protagonista una donna a Porto Sant’Elpidio, che si è schiantata a ridosso del giardino di un’abitazione con la sua auto.

Dopo l’impatto, è rimasta per qualche istante distesa a terra. Sul posto la volante della polizia ed i soccorritori del 118. Una volta ripresasi, la signora ha iniziato ad imprecare frasi sconnesse contro tutti ed ha dato evidenti segni di abuso di alcolici.



Non ne voleva sapere di salire sull’ambulanza e dopo una raffica di improperi, ha tentato di andarsene a piedi, tanto da rendere necessaria la circolazione stradale in tutti e due i sensi di marcia. Sanitari e poliziotti sono riusciti faticosamente a convincerla a salire sull’ambulanza e raggiungere il pronto soccorso. Gli agenti hanno anche raccolto le testimonianze dei presenti che hanno assistito all’incidente.



L’auto, praticamente da buttare per i danni subiti, mostrava, oltre ai segni dell’impatto col muretto, diverse strisciate sulla fiancata, che fanno presumere la donna abbia danneggiato altre auto, prima di terminare la sua corsa. All’alcol test è emerso il risultato monstre, che ha fatto scattare la denuncia alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente ed alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Poteva andare tutto sommato peggio, considerate le condizioni in cui si era messa alla guida l’automobilista, visto che la donna è uscita praticamente illesa e non sono stati coinvolti altri conducenti o pedoni nell’uscita di strada.

