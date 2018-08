Entra in acqua e accusa un malore, muore un anziano turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ha accusato un malore subito dopo essere entrato in acqua ed è morto poco dopo. Dramma sulla spiaggia all'estremo sud di Porto Sant'Elpidio dove un anziano turista è morto a seguito di un improvviso malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno. Un ragazzo ha visto il corpo galleggiare con la testa sott'acqua e ha dato l'allarme. Subito sono arrivati i soccorritori che hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.