Il turismo batte un colpo, aumentano arrivi e presenze: i primi report regalano un sorriso

PORTO SANT’ELPIDIO - Presenze turistiche in risalita, primi bilanci positivi a Porto Sant’Elpidio. Diffusi in via provvisoria i dati sulle presenze turistiche dell’estate passata. I numeri evidenziano un significativo incremento degli arrivi e delle presenze, «paragonabili e per alcuni versi migliori dei risultati dell’ultima estate pre-covid» dice l’assessore al Turismo Emanuela Ferracuti che compara i numeri a sua disposizione con i segnali avuti dagli operatori durante la nella stagione. Risulta che già dal mese di giugno il lavoro è stato costante per il comparto dell’ospitalità con picchi nei mesi di luglio e agosto dove le strutture ricettive hanno registrato il sold-out.

«La stagione ha fatto registrare numeri che vanno oltre le più rosee aspettative – dice il presidente di Villaggi Marche e Direttore dell’Holiday Family Village Daniele Gatti – in particolare per il settore open air marchigiano c’è stato un incremento del 20% con oltre un milione e mezzo di presenze, di cui un milione solo nel fermano. I tre villaggi di Porto Sant’Elpidio da soli hanno registrato 292.687 presenze. Come ho già sottolineato in altre occasioni si tratta di un’annata che può essere definita “eccellente”, tanto più se vengono considerate le difficoltà dettate dal coronavirus e dalle norme che ne hanno accompagnato la preparazione e sono addirittura cambiate durante la stagione stessa».

Soddisfatto il presidente dell’associazione B&B del Fermano Devis Alesi che aggiunge «la stagione turistica ha fatto registrare numeri straordinari alle strutture aderenti alla nostra associazione. Dalla riapertura a metà giugno fino al 30 settembre nei 45 b&b associati abbiamo avuto oltre 25mila presenze. Moltissimi turisti hanno conosciuto il territorio. Il grande lavoro svolto dall’associazione ha fatto sì che i nostri clienti potessero godere di tutte le bellezze storico-culturali ed enogastronomiche. Molto è stato fatto ma dobbiamo continuare a lavorare affinché il fermano diventi un brand e una destinazione turistica».

Bed & breakfast e villaggi «sono la cartina tornasole dell’andamento reale - conclude l’assessore Ferracuti - l’impegno dell’amministrazione è stato costante nel garantire, nei limiti imposti dalle normative antivirali, la programmazione di eventi attraente ed eterogenea e una comunicazione chiara e positiva. La differenza l’ha fatta l’organizzazione dei nostri villaggi, l’entusiasmo dell’associazione B&B e la professionalità delle strutture ricettive, dei ristoratori, dei locali e degli chalet».

