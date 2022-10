PORTO SANT’ELPIDIO - Inaugurato l’ambulatorio Lilt per la prevenzione. Taglio del nastro del presidio provinciale della Lega per la lotta contro i tumori alla Casa del Volontariato in via del Palo, sopra la Croce Verde. È una risposta ai bisogni del territorio quella della sezione provinciale presieduta da Roberto Bisonni, primario del reparto di oncologia del Murri.



La forza dell’unione



L’associazione è coesa al suo interno, piena d’iniziativa e aperta ad altre associazioni, un fiore all’occhiello nel Terzo Settore. Il sindaco Nazareno Franchellucci taglia il nastro circondato dalla grande famiglia della solidarietà, ci sono anche i presidenti delle province e la presidente regionale, c’è la giunta quasi al completo con le pari opportunità e le associazioni: la Crisalide, Admo, Ail, Mano Amica e ci sono partner come le Farmacie comunali, le Croci verdi di Porto Sant’Elpidio e Fermo, il Rotary del Fermano, la Commissione Pari opportunità, L’AC Pse Fermo. Siamo nel pieno della festa del patrono, una ragione in più per esser contenti dell’iniziativa domenicale, dice il sindaco che rimarca la vocazione al volontariato degli elpidiensi, l’importante sfida per il futuro e il contributo dell’assessore ai Servizi sociali Marco Traini nell’individuazione della sede. Rosa Brunori, coordinatrice delle sezioni provinciali Lilt Marche si congratula con il sindaco per l’entusiasmo dimostrato e informa sulla rete nazionale che conta cinque provinciali in Regione. C’è anche il vice coordinatore regionale Rodolfo Mattioli. Brunori parla dell’attività Lilt: riunioni, conferenze, colloqui con le persone, visite e supporto psicologico alle donne che hanno avuto a che fare con la malattia e l’hanno superata.



Arriva il Dragon Boat



Bisonni annuncia che presto ci sarà «la squadra di Dragon Boat a Pedaso» e sono applausi a scena aperta per la buona notizia. Il Dragon Boat è un servizio di terapia sportiva oncologica, pratica di riabilitazione psicofisica per donne operate di tumore al seno.



I numeri importanti



Il bilancio delle cose fatte dall’ottobre 2021, quando il camper del Rotary con Lilt compariva per la prima volta in piazza Garibaldi, lo traccia il referente locale Federico Costantini, un vulcano e una grande risorsa per l’associazione, che fa sapere cosa è stato fatto: 4 incontri nei quartieri, in prospettiva un ciclo di incontri nelle scuole medie per il vaccino anti papilloma virus. Sono state erogate 365 prestazioni gratuite di cui: 215 visite senologiche, 130 ecografie tiroidee, 20 visite dermatologiche. Anche donne ucraine rifugiate nel Fermano ne hanno beneficiato. Prossimi obiettivi: «purtroppo scarseggiano i medici che fanno volontariato – dice Costantini – ne abbiamo bisogno per le visite dermatologiche, dobbiamo ripartire con la prevenzione del melanoma». Intanto riparte la prevenzione della tiroide, «mi auguro – conclude Costantini – che chi dovrà amministrare il Comune nei prossimi anni tenga in considerazione il sociale, questo deve essere uno dei temi centrali dell’azione amministrativa».